На юге Украины женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата

Взрыв в около кафе в Николаево на юге Украины рядом с группой сотрудников украинских военкоматов произошел после того, как к ним подошла неизвестная женщина. В результате этого погиб один военный и еще восемь получили ранения. Об этом сообщают СМИ Украины.
Женщина с сумкой подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов, — прим. URA.RU). Они стояли около здания общепита. Произошел взрыв, женщина и один военный погибли, еще восемь сотрудников получили тяжелые ранения, сообщает украинское издание «Страна».
Инцидент произошел 14 февраля. В тот же день в Николаеве произошел еще один взрыв — на вокзале 41-летний мужчина взорвал гранату, в результате чего погиб.
С начала 2024 года в Украине наблюдается увеличение числа нападений на военнослужащих и сотрудников военкоматов. Это связывают с общественным несогласием по поводу принудительной мобилизации.
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