На юге Украины женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата

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При взрыве в Николаево пострадали восемь сотрудников ТЦК (архивное фото)
При взрыве в Николаево пострадали восемь сотрудников ТЦК (архивное фото) Фото:

Взрыв в около кафе в Николаево на юге Украины рядом с группой сотрудников украинских военкоматов произошел после того, как к ним подошла неизвестная женщина. В результате этого погиб один военный и еще восемь получили ранения. Об этом сообщают СМИ Украины.

Женщина с сумкой подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов, — прим. URA.RU). Они стояли около здания общепита. Произошел взрыв, женщина и один военный погибли, еще восемь сотрудников получили тяжелые ранения, сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел 14 февраля. В тот же день в Николаеве произошел еще один взрыв — на вокзале 41-летний мужчина взорвал гранату, в результате чего погиб.

С начала 2024 года в Украине наблюдается увеличение числа нападений на военнослужащих и сотрудников военкоматов. Это связывают с общественным несогласием по поводу принудительной мобилизации.

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Взрыв в около кафе в Николаево на юге Украины рядом с группой сотрудников украинских военкоматов произошел после того, как к ним подошла неизвестная женщина. В результате этого погиб один военный и еще восемь получили ранения. Об этом сообщают СМИ Украины. Женщина с сумкой подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов, — прим. URA.RU). Они стояли около здания общепита. Произошел взрыв, женщина и один военный погибли, еще восемь сотрудников получили тяжелые ранения, сообщает украинское издание «Страна». Инцидент произошел 14 февраля. В тот же день в Николаеве произошел еще один взрыв — на вокзале 41-летний мужчина взорвал гранату, в результате чего погиб. С начала 2024 года в Украине наблюдается увеличение числа нападений на военнослужащих и сотрудников военкоматов. Это связывают с общественным несогласием по поводу принудительной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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