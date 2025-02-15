Избирательный участок в Москве перегружен желающими проголосовать на выборах президента Абхазии. Видео

В Москве наблюдается ажиотаж на выборах президента Абхазии
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Московский избирательный участок перегружен
Московский избирательный участок перегружен Фото:

В России наблюдается острая нехватка избирательных участков для желающих проголосовать на выборах президента Абхазии. С самого утра на одном из избирательных участков Москвы наблюдается повышенная активность граждан — перед входом скапливаются длинные очереди, сообщают telegram-каналы. В помещении участка также присутствует большое количество избирателей.

«На московском избирательном участке с самого утра наблюдается ажиотаж — люди выстраиваются в очереди. Внутри также многолюдно», — пишет telegram-канал «Сухум в эфире». Этот участок, который является одним из двух доступных в РФ для голосования, с утра перегружен.

Согласно информации от мужчины, приехавшего из Санкт-Петербурга, ему пришлось провести восемь часов в пути, чтобы добраться до избирательного участка в Москве. По словам мужчины, в Петербурге не было организовано дополнительных участков для крупной абхазской диаспоры.

На избирательном участке в Черкесске также зафиксирована значительная очередь, поскольку местные жители активно участвуют в голосовании. Наблюдается высокая явка избирателей, процесс голосования проходит оживленно.

Помимо Москвы и Черкесска, других мест для голосования на выборах абхазского президента в России не предусмотрено. Это становится причиной многочасовых поездок для многих из людей. Несмотря на многочисленные просьбы и требования соотечественников увеличить количество участков, власти Абхазии не предприняли никаких шагов для решения проблемы.

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В России наблюдается острая нехватка избирательных участков для желающих проголосовать на выборах президента Абхазии. С самого утра на одном из избирательных участков Москвы наблюдается повышенная активность граждан — перед входом скапливаются длинные очереди, сообщают telegram-каналы. В помещении участка также присутствует большое количество избирателей. «На московском избирательном участке с самого утра наблюдается ажиотаж — люди выстраиваются в очереди. Внутри также многолюдно», — пишет telegram-канал «Сухум в эфире». Этот участок, который является одним из двух доступных в РФ для голосования, с утра перегружен. Согласно информации от мужчины, приехавшего из Санкт-Петербурга, ему пришлось провести восемь часов в пути, чтобы добраться до избирательного участка в Москве. По словам мужчины, в Петербурге не было организовано дополнительных участков для крупной абхазской диаспоры. На избирательном участке в Черкесске также зафиксирована значительная очередь, поскольку местные жители активно участвуют в голосовании. Наблюдается высокая явка избирателей, процесс голосования проходит оживленно. Помимо Москвы и Черкесска, других мест для голосования на выборах абхазского президента в России не предусмотрено. Это становится причиной многочасовых поездок для многих из людей. Несмотря на многочисленные просьбы и требования соотечественников увеличить количество участков, власти Абхазии не предприняли никаких шагов для решения проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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