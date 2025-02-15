В России наблюдается острая нехватка избирательных участков для желающих проголосовать на выборах президента Абхазии. С самого утра на одном из избирательных участков Москвы наблюдается повышенная активность граждан — перед входом скапливаются длинные очереди, сообщают telegram-каналы. В помещении участка также присутствует большое количество избирателей.
«На московском избирательном участке с самого утра наблюдается ажиотаж — люди выстраиваются в очереди. Внутри также многолюдно», — пишет telegram-канал «Сухум в эфире». Этот участок, который является одним из двух доступных в РФ для голосования, с утра перегружен.
Согласно информации от мужчины, приехавшего из Санкт-Петербурга, ему пришлось провести восемь часов в пути, чтобы добраться до избирательного участка в Москве. По словам мужчины, в Петербурге не было организовано дополнительных участков для крупной абхазской диаспоры.
На избирательном участке в Черкесске также зафиксирована значительная очередь, поскольку местные жители активно участвуют в голосовании. Наблюдается высокая явка избирателей, процесс голосования проходит оживленно.
Помимо Москвы и Черкесска, других мест для голосования на выборах абхазского президента в России не предусмотрено. Это становится причиной многочасовых поездок для многих из людей. Несмотря на многочисленные просьбы и требования соотечественников увеличить количество участков, власти Абхазии не предприняли никаких шагов для решения проблемы.
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