ВС РФ освободили Березовку в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР Фото:

ВС РФ успешно освободили поселок Березовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что операция проводилась группировкой войск «Центр». 

Ранее военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что российские военные освободили село Березовка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Он также добавил, что данное село находится в непосредственной близости от населенного пункта Водяное Второе. Он сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника в ДНР.

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ВС РФ успешно освободили поселок Березовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что операция проводилась группировкой войск «Центр».  Ранее военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что российские военные освободили село Березовка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Он также добавил, что данное село находится в непосредственной близости от населенного пункта Водяное Второе. Он сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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