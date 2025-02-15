ВС РФ освободили Березовку в ДНР

ВС РФ успешно освободили поселок Березовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что операция проводилась группировкой войск «Центр».
Ранее военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что российские военные освободили село Березовка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Он также добавил, что данное село находится в непосредственной близости от населенного пункта Водяное Второе. Он сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника в ДНР.
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