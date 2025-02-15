Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции

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Зеленскому на Мюнхенской конференции в Германии выдали неожиданный запрет
Зеленскому на Мюнхенской конференции в Германии выдали неожиданный запрет Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время Мюнхенской конференции по безопасности, однако организаторы ему этого не позволили. 

«Могу ли я говорить на украинском? — Нет», — такой диалог произошел между Зеленским и модератором конференции. После столь быстрого отказа зал залился смехом.

В 2025 году с 14 по 16 февраля проходит 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время Мюнхенской конференции по безопасности, однако организаторы ему этого не позволили.  «Могу ли я говорить на украинском? — Нет», — такой диалог произошел между Зеленским и модератором конференции. После столь быстрого отказа зал залился смехом. В 2025 году с 14 по 16 февраля проходит 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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