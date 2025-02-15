Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время Мюнхенской конференции по безопасности, однако организаторы ему этого не позволили.
«Могу ли я говорить на украинском? — Нет», — такой диалог произошел между Зеленским и модератором конференции. После столь быстрого отказа зал залился смехом.
В 2025 году с 14 по 16 февраля проходит 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
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