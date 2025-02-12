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16:00
Наблюдатель из Франции оценил выборы в Абхазии
15:48
В Москве арестован американец, который пытался провезти наркотики
15:44
Зеленский расстроился, что Трамп сначала звонил Путину
Что известно об освободившемся из плена ХАМАС россиянине
15:44
Зеленский задумал создать европейскую армию для «защиты континента»
15:37
Зеленский послал из страны украинцев, которые хотят президентских выборов
15:30
Зеленский: Путин стал самым влиятельным «членом НАТО»
1
Десять лет войны, 15,5 тысячи погибших: 36 лет назад из Афганистана вывели советские войска. Фотогалерея
15:20
Самый молодой глава «Роскосмоса» отправился в первую рабочую поездку
15:20
Зеленский позвал западных лидеров в Киев на годовщину СВО
1
15:10
Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции
2
Журналисты Первого канала попали под огонь ВСУ: карта СВО на 15 февраля
15:08
Как прошел пятый выпуск шоу «Один в один»: солистка группы IOWA в качестве жюри
14:58
ВС РФ освободили Березовку в ДНР
1
14:56
Зеленский намекнул на необходимость разорвать связи Европы и США
«Свет давали по часам, но это не мешало майнингу»: в каких условиях проходят выборы в Абхазии
14:53
Зеленский озвучил новую фантастическую идею по защите от России
1
14:50
В Абхазии объяснили, почему боятся «иностранцев с большими деньгами»
2
14:46
На юге Украины женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата
1
«Тряхнуло неплохо, кровать ходуном»: что случилось этим утром на Алтае. Видео
14:42
Избирательный участок в Москве перегружен желающими проголосовать на выборах президента Абхазии. Видео
14:34
«Я красивая и богатая»: Бузова сбежала из Кремля ради свидания
14:28
Шольц решил объявить ЧС из-за Киева, чтобы тратить на Украину больше денег
1
Атаки беспилотников ВСУ по территории России за 15 февраля. Карта
14:25
Mash узнал о возвращении в Россию популярных брендов одежды
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14:16
В Газе остается еще один российский заложник
14:12
Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией
2
Как повысить свою пенсию: советы депутатов Госдумы
14:04
ЦАХАЛ: Труфанов и еще два заложника переданы израильским военным
13:56
Майору Евсюкову, устроившему стрельбу в супермаркете, не удалось отменить пожизненный срок
13:54
Жители Абхазии ждут от нового президента решения главной проблемы республики
Какие западные марки авто вернутся на рынок РФ и когда
13:45
Москвича, который из ревности отравил товарища ртутью, доставили в суд
13:38
Насколько сильная магнитная буря накроет Землю 16 февраля 2025: прогноз солнечной активности
13:37
У россиян сократился запас наличной валюты
Зеленский готов к переговорам, США допустили возврат Украине утраченных территорий: главное по СВО 14 февраля