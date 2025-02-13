Путин и Трамп договорились о скорой встрече

Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп договорились оперативно провести переговоры по завершению украинского конфликта на территории третьей стороны. Эта встреча по планам лидеров государств должна состояться раньше, чем обоюдные визиты Трампа и Путина в их страны. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию и у главы РФ Путина есть действующее приглашение посетить США. Другое дело, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стороне. Эта встреча она состоится раньше, чем эвентуальный (благоприятный при определенных условиях — прим. URA.RU) обмен визитов», — подчеркнул Песков во время интервью с российским журналистом Павлом Зарубиным.
В Кремле подчеркнули, что сейчас рассматривается вариант провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а именно — в Эр-Рияд. И Трампа и Путина устраивает данная территория. В настоящий момент президенты глав государств будут согласовывать предстоящую встречу. Песков добавил, что лично Украина также будет задействована в переговорах.
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