Путин и Трамп договорились о скорой встрече

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Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина будут согласованы оперативно
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина будут согласованы оперативно Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп договорились оперативно провести переговоры по завершению украинского конфликта на территории третьей стороны. Эта встреча по планам лидеров государств должна состояться раньше, чем обоюдные визиты Трампа и Путина в их страны. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«У президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию и у главы РФ Путина есть действующее приглашение посетить США. Другое дело, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стороне. Эта встреча она состоится раньше, чем эвентуальный (благоприятный при определенных условиях — прим. URA.RU) обмен визитов», — подчеркнул Песков во время интервью с российским журналистом Павлом Зарубиным. 

В Кремле подчеркнули, что сейчас рассматривается вариант провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а именно — в Эр-Рияд. И Трампа и Путина устраивает данная территория. В настоящий момент президенты глав государств будут согласовывать предстоящую встречу. Песков добавил, что лично Украина также будет задействована в переговорах. 

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Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп договорились оперативно провести переговоры по завершению украинского конфликта на территории третьей стороны. Эта встреча по планам лидеров государств должна состояться раньше, чем обоюдные визиты Трампа и Путина в их страны. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «У президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию и у главы РФ Путина есть действующее приглашение посетить США. Другое дело, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стороне. Эта встреча она состоится раньше, чем эвентуальный (благоприятный при определенных условиях — прим. URA.RU) обмен визитов», — подчеркнул Песков во время интервью с российским журналистом Павлом Зарубиным.  В Кремле подчеркнули, что сейчас рассматривается вариант провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а именно — в Эр-Рияд. И Трампа и Путина устраивает данная территория. В настоящий момент президенты глав государств будут согласовывать предстоящую встречу. Песков добавил, что лично Украина также будет задействована в переговорах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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