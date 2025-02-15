На Украине рассказали о покрасневшем и нервном Зеленском после встречи с Вэнсом

Зеленский перенервничал на встрече с представителями США в Мюнхене
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Зеленский вышел «красным» после переговоров с США
Зеленский вышел «красным» после переговоров с США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский вышел со встречи с представителями США в Мюнхене «красным и нервным». Как сообщают telegram-каналы, в таком же состоянии был и глава его офиса Андрей Ермак. 

«Наоборот — все было жестко. Зеленский и Ермак вышли после встречи „красными“ и нервными», — передает telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники.

Главу делегации США возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Отмечается, что он поставил Зеленскому «жесткие рамки» по подготовке предложений по урегулированию конфликта на Украине.

Сейчас в Германии проходит международная конференция, посвященная вопросам безопасности в Европе. При этом в ходе переговоров Зеленский также заявил, что встречи с российскими представителями не будет. Об этом писал RT.

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Действующий украинский лидер Владимир Зеленский вышел со встречи с представителями США в Мюнхене «красным и нервным». Как сообщают telegram-каналы, в таком же состоянии был и глава его офиса Андрей Ермак.  «Наоборот — все было жестко. Зеленский и Ермак вышли после встречи „красными“ и нервными», — передает telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники. Главу делегации США возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Отмечается, что он поставил Зеленскому «жесткие рамки» по подготовке предложений по урегулированию конфликта на Украине. Сейчас в Германии проходит международная конференция, посвященная вопросам безопасности в Европе. При этом в ходе переговоров Зеленский также заявил, что встречи с российскими представителями не будет. Об этом писал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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