На Украине рассказали о покрасневшем и нервном Зеленском после встречи с Вэнсом

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский вышел со встречи с представителями США в Мюнхене «красным и нервным». Как сообщают telegram-каналы, в таком же состоянии был и глава его офиса Андрей Ермак.
«Наоборот — все было жестко. Зеленский и Ермак вышли после встречи „красными“ и нервными», — передает telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники.
Главу делегации США возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Отмечается, что он поставил Зеленскому «жесткие рамки» по подготовке предложений по урегулированию конфликта на Украине.
Сейчас в Германии проходит международная конференция, посвященная вопросам безопасности в Европе. При этом в ходе переговоров Зеленский также заявил, что встречи с российскими представителями не будет. Об этом писал RT.
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