Захарова прокомментировала новости о своем шоппинге в Дубае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о своем якобы шоппинге в Дубае, распространенную итальянским изданием Corriere della Sera. Дипломат обратилась к главному редактору газеты с призывом признать данную информацию фейком и опровергнуть ее.
«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! <...> Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например общение, — вот это мое. Но не шоппинг», — заявила Захарова. К изданию Corriere della Sera она обратилась в своем telegram-канале.
Захарова порадовалась, что итальянское издание назвало одежду российских производителей супер-брендами и поблагодарила за это. Дипломат подчеркнула свою поддержку отечественных производителей, заявив что покупает вещи только в России.
Ранее колумнист газеты Corriere della Sera Паоло Валентино написал, что несмотря на политические и экономические ограничения Захарова появляется на людях в «вещах супер-брендов». По его словам, закупается российский дипломат в Дубае.
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