Появились трогательные кадры встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов встретился со своей матерью и невестой. Как сообщают СМИ, он был заложником более 500 дней.
«Власти Израиля опубликовали кадры первой встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой», — передает РИА Новости. Труфанов находился в заточении с 2023 года.
7 октября 2023 года кибуц Нир-Оз, расположенный на границе с Газой, подвергся нападению боевиков ХАМАС. В ходе атаки Труфанов, его мать и невеста были уведены в Газу, тогда как отца убили на месте.
Позже боевики освободили россиянок. Однако Александр оставался в плену еще долгое время. Спустя 500 дней его передали армии обороны Израиля.
Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.