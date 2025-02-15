Появились трогательные кадры встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой

Российский заложник Труфанов встретился со своей семьей
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Боевики ХАМАС освободили россиянина
Боевики ХАМАС освободили россиянина Фото:

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов встретился со своей матерью и невестой. Как сообщают СМИ, он был заложником более 500 дней. 

«Власти Израиля опубликовали кадры первой встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой», — передает РИА Новости. Труфанов находился в заточении с 2023 года. 

7 октября 2023 года кибуц Нир-Оз, расположенный на границе с Газой, подвергся нападению боевиков ХАМАС. В ходе атаки Труфанов, его мать и невеста были уведены в Газу, тогда как отца убили на месте. 

Позже боевики освободили россиянок. Однако Александр оставался в плену еще долгое время. Спустя 500 дней его передали армии обороны Израиля.

Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.

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Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов встретился со своей матерью и невестой. Как сообщают СМИ, он был заложником более 500 дней.  «Власти Израиля опубликовали кадры первой встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой», — передает РИА Новости. Труфанов находился в заточении с 2023 года.  7 октября 2023 года кибуц Нир-Оз, расположенный на границе с Газой, подвергся нападению боевиков ХАМАС. В ходе атаки Труфанов, его мать и невеста были уведены в Газу, тогда как отца убили на месте.  Позже боевики освободили россиянок. Однако Александр оставался в плену еще долгое время. Спустя 500 дней его передали армии обороны Израиля. Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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