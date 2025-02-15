Жители Кургана все реже ищут проституток в интернете

В январе 2025 года жители Курганской области 991 раз искали проституток в интернете. Это на 8% меньше, чем год назад. Такие данные приводит сервис «Яндекс Вордстат».
«С 1 по 31 января жители Курганской области отправили 991 запрос „проститутки в Кургане“», — сообщает сервис Яндекса. Это на 8% меньше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество запросов было с апреля по июль 2023 года. Каждый месяц курганцы отправляли по 1500 запросов в поисковую систему.
Ранее URA.RU рассказывало о судьбе девушки, которую в эту сферу толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Но сейчас она хочет уйти из нее из-за сильной моральной нагрузки. Возможно, вернуться к педагогике и даже выйти замуж.
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