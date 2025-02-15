15 февраля 2025

Жители Кургана все реже ищут проституток в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество запросов снижается с каждым годом
Количество запросов снижается с каждым годом Фото:

В январе 2025 года жители Курганской области 991 раз искали проституток в интернете. Это на 8% меньше, чем год назад. Такие данные приводит сервис «Яндекс Вордстат».

«С 1 по 31 января жители Курганской области отправили 991 запрос „проститутки в Кургане“», — сообщает сервис Яндекса. Это на 8% меньше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество запросов было с апреля по июль 2023 года. Каждый месяц курганцы отправляли по 1500 запросов в поисковую систему. 

Ранее URA.RU рассказывало о судьбе девушки, которую в эту сферу толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Но сейчас она хочет уйти из нее из-за сильной моральной нагрузки. Возможно, вернуться к педагогике и даже выйти замуж. 

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В январе 2025 года жители Курганской области 991 раз искали проституток в интернете. Это на 8% меньше, чем год назад. Такие данные приводит сервис «Яндекс Вордстат». «С 1 по 31 января жители Курганской области отправили 991 запрос „проститутки в Кургане“», — сообщает сервис Яндекса. Это на 8% меньше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество запросов было с апреля по июль 2023 года. Каждый месяц курганцы отправляли по 1500 запросов в поисковую систему.  Ранее URA.RU рассказывало о судьбе девушки, которую в эту сферу толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Но сейчас она хочет уйти из нее из-за сильной моральной нагрузки. Возможно, вернуться к педагогике и даже выйти замуж. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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