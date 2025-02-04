«Вызовов мало, клиенты нервные»: курганская проститутка рассказала, почему уходит из профессии

Работать в сфере интим-услуг в Кургане стало тяжело, а доходы проституток не покрывают физических и моральных издержек профессии. Кроме того, за последнее время число заказов клиентов из городских бань снизилось. Об этом агентству рассказала проститутка Юлия (имя изменено по просьбе женщины — прим. URA.RU), которая решила уйти из профессии.
«В последнее время заказов на интим-услуги стало меньше. Раньше почти каждую ночь были вызовы в городские бани, а сейчас их число уменьшилось почти в два раза. При этом, цены на медуслуги в платных центрах растут. Увеличилась и моральная нагрузка, поскольку приходится работать с нервными мужчинами, которые приезжают в отпуск из мест, где нет мирного неба над головой», — сообщила Юлия.
Почему проститутки работают в банях Кургана
В банях у администраторов есть наши координаты, пояснила Юлия. С большинством из них у нас есть негласная договоренность, что как только прибывают потенциальные клиенты — нам поступает звонок.
«Я выезжаю с водителем, который совмещает несколько обязанностей, в том числе отвечает за безопасность проституток, контролирует оплату за услуги и др. В банях мы раскручиваем клиентов, чтобы они там покупали алкоголь, закуски и напитки — получается выгода бизнесу, поскольку цены в заведениях гораздо выше, чем в сетевых магазинах. Также баням выгодно, когда клиенты с женщинами остаются до утра, так как заведения зарабатывают на почасовой оплате услуг», — пояснила проститутка.
Сложности работы в сфере интим-услуг
По словам Юлии, администраторы их называют «феями». Сложности возникают с парнями, которые вернулись в отпуск из неспокойных мест. С одной стороны, у них есть деньги и они не жалеют их на «феечек», а с другой стороны под влиянием алкоголя у них бывает «отказывают тормоза», отметила сотрудница интим-услуг.
«Я за час получала до 7 тысяч рублей, но другие девушки работали и за меньшие деньги. Здесь все индивидуально, плюс надо не забывать, что на руки мы получаем только часть заработанных денег», — рассказала женщина.
Она добавила, что за свой рубль клиенты выжимают из проституток все соки. По ее словам, тяжело бывает не только физически, но и морально, поскольку приходится терпеть и выслушивать всякие истории клиентов. «Я вынуждена постоянно бывать у платного психолога, иначе не могу заснуть. Десятки тысяч рублей трачу на поддержание своего здоровья», — посетовала Юлия.
По словам «феи», они с девушками смеются над фильмами и сериалами, где проституток показывают какими-то разукрашенными куклами, одетыми в якобы сексуальную одежду. На самом деле мы выглядим как обычные ухоженные девушки и женщины, которых вы видите в учреждениях и офисах, уточнила проститутка.
Планы на будущее
Возможно я вернусь в сферу образования, так как по первой профессии раньше работала педагогом или открою свое небольшое дело, пока деньги есть, поделилась планами курганская «фея». Он пояснила, что стала проституткой из-за жизненных трудностей, когда от безденежья хотелось «наложить на себя руки». «Сейчас я готова изменить свою жизнь, пока еще не поздно. Возможно выйду замуж», сказала Юлия в завершении беседы.
Ранее мировые судьи в Курганской области вынесли решения в отношении местных жительниц, задержанных полицией за занятие проституцией. Их приговорили к административным штрафам. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за занятие проституцией составляет от 1500 до 2000 рублей.
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