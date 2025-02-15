В Перми на площадке строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы» завершили забивку пробных свай. Об этом рассказал гендиректор ООО «Кампус Парма» Андрей Колмогоров. Компания выступает концессионером масштабного проекта.
«Для испытаний было использовано 97 свай, испытания статической нагрузки прошли успешно. В ближайшее время строители приступят к динамическим испытаниям», — со ссылкой на заявление Андрея Колмогорова передает пресс-служба правительства Прикамья. Сообщение размещено на сайте ведомства.
К установке основных свайных полей планируют приступить в середине марта. Строительство начнется с возведения конгресс-холла и физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект получил положительное заключение госэкспертизы в конце прошлого года.
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