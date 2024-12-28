28 декабря 2024

Проект строительства межвузовского кампуса в Перми одобрила госэкспертиза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студенческий кампус получил название «Будущее Пармы»
Студенческий кампус получил название «Будущее Пармы» Фото:

Проект возведения межвузовского кампуса в пермском микрорайоне Камская долина получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

«Проект межвузовского многофункционального кампуса в Перми прошел госэкспертизу. Положительное заключение было получено 28 декабря», — написано на сайте ведомства.

В начале следующего года после получения разрешения на строительство приступят к работам по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов. На территории объекта разместятся пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти 5 тысяч мест, физкультурно-оздоровительный и учебный комплексы, конгресс-холл с пешеходной галереей. Ранее были объявлены пять аукционов на строительство межвузовского кампуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проект возведения межвузовского кампуса в пермском микрорайоне Камская долина получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «Проект межвузовского многофункционального кампуса в Перми прошел госэкспертизу. Положительное заключение было получено 28 декабря», — написано на сайте ведомства. В начале следующего года после получения разрешения на строительство приступят к работам по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов. На территории объекта разместятся пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти 5 тысяч мест, физкультурно-оздоровительный и учебный комплексы, конгресс-холл с пешеходной галереей. Ранее были объявлены пять аукционов на строительство межвузовского кампуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...