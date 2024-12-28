Проект строительства межвузовского кампуса в Перми одобрила госэкспертиза

Проект возведения межвузовского кампуса в пермском микрорайоне Камская долина получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
«Проект межвузовского многофункционального кампуса в Перми прошел госэкспертизу. Положительное заключение было получено 28 декабря», — написано на сайте ведомства.
В начале следующего года после получения разрешения на строительство приступят к работам по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов. На территории объекта разместятся пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти 5 тысяч мест, физкультурно-оздоровительный и учебный комплексы, конгресс-холл с пешеходной галереей. Ранее были объявлены пять аукционов на строительство межвузовского кампуса.
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