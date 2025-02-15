Тюменцы пожаловались на невозможность попасть к хирургу в областной стоматологии

Жители Тюмени жалуются на невозможность попасть к хирургу в Областной стоматологической поликлинике неотложной помощи. По их словам, там принимает всего один врач, из-за чего людям приходится ждать по нескольку часов, несмотря на сильные боли.
«В Областной стоматологической поликлинике неотложной помощи море людей и всего один кабинет. Тут 30 человек ждут приема. Я сижу уже полтора часа и прошло всего четыре человека. Я обратился потому что среди ночи заболел зуб и появился абсцесс, но сейчас стало еще хуже», — рассказал собеседник URA.RU.
По его словам, многие люди не могут дождаться приема и уходят с сильными болями. URA.RU отправило запрос в депздрав Тюменской области. Ответ ожидается.
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