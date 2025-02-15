15 февраля 2025
14 февраля 2025

Тюменцы пожаловались на невозможность попасть к хирургу в областной стоматологии

© Служба новостей «URA.RU»
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За полтора часа хирург принял только четырех человек
За полтора часа хирург принял только четырех человек Фото:

Жители Тюмени жалуются на невозможность попасть к хирургу в Областной стоматологической поликлинике неотложной помощи. По их словам, там принимает всего один врач, из-за чего людям приходится ждать по нескольку часов, несмотря на сильные боли.

«В Областной стоматологической поликлинике неотложной помощи море людей и всего один кабинет. Тут 30 человек ждут приема. Я сижу уже полтора часа и прошло всего четыре человека. Я обратился потому что среди ночи заболел зуб и появился абсцесс, но сейчас стало еще хуже», — рассказал собеседник URA.RU.

По его словам, многие люди не могут дождаться приема и уходят с сильными болями. URA.RU отправило запрос в депздрав Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители Тюмени жалуются на невозможность попасть к хирургу в Областной стоматологической поликлинике неотложной помощи. По их словам, там принимает всего один врач, из-за чего людям приходится ждать по нескольку часов, несмотря на сильные боли. «В Областной стоматологической поликлинике неотложной помощи море людей и всего один кабинет. Тут 30 человек ждут приема. Я сижу уже полтора часа и прошло всего четыре человека. Я обратился потому что среди ночи заболел зуб и появился абсцесс, но сейчас стало еще хуже», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, многие люди не могут дождаться приема и уходят с сильными болями. URA.RU отправило запрос в депздрав Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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