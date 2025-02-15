Первенство прошло в Москве
Дарья Кувакина из Соликамска (Пермский край) победила на международном турнире. Об этом сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга России.
«Остается непобежденной. В единственном женском поединке „ФКР ПРО 10“ россиянка Дарья Кувакина встретилась с Сюденур Бостанжи из Турции», — написано в telegram-канале федерации.
В двух первых раундах прикамская спортсменка владела явным преимуществом на ринге. У соперницы не было ни шанса в атаке. Под занавес Кувакина отправила турчанку в нокдаун, не сбавив оборотов до конца боя.
Бой прошел 14 февраля в столичном международном центре бокса
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