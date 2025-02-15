15 февраля 2025

Спортсменка из Соликамска стала чемпионом международного турнира по кикбоксингу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первенство прошло в Москве
Первенство прошло в Москве Фото:

Дарья Кувакина из Соликамска (Пермский край) победила на международном турнире. Об этом сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

«Остается непобежденной. В единственном женском поединке „ФКР ПРО 10“ россиянка  Дарья Кувакина встретилась с Сюденур Бостанжи из Турции», — написано в telegram-канале федерации.

В двух первых раундах прикамская спортсменка владела явным преимуществом на ринге. У соперницы не было ни шанса в атаке. Под занавес Кувакина отправила турчанку в нокдаун, не сбавив оборотов до конца боя.

Бой прошел 14 февраля в столичном международном центре бокса
Бой прошел 14 февраля в столичном международном центре бокса
Фото:

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Дарья Кувакина из Соликамска (Пермский край) победила на международном турнире. Об этом сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга России. «Остается непобежденной. В единственном женском поединке „ФКР ПРО 10“ россиянка  Дарья Кувакина встретилась с Сюденур Бостанжи из Турции», — написано в telegram-канале федерации. В двух первых раундах прикамская спортсменка владела явным преимуществом на ринге. У соперницы не было ни шанса в атаке. Под занавес Кувакина отправила турчанку в нокдаун, не сбавив оборотов до конца боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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