Как снизить сахар в крови в домашних условиях

Росенгрен: проростки брокколи помогают снижать уровень сахара в крови
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Соединение в ростках брокколи снижает риск развития преддиабета
Соединение в ростках брокколи снижает риск развития преддиабета Фото:

Проростки брокколи содержат сульфорафан, который способствует снижению уровня сахара в крови у людей с преддиабетом. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными Гетеборгского университета (Швеция).

«В эксперименте участвовали 89 человек с повышенным уровнем глюкозы натощак — одним из признаков преддиабета глюкозы натощак. <...> Испытуемых случайным образом разделили на две группы. Одна получала сульфорафан, а другая — плацебо. Анализ данных показал, что у тех, кто принимал сульфорафан, уровень сахара натощак снизился сильнее, чем у участников из группы плацебо», — приводит данные исследования «Ридус».

Исследование подтвердило, что сульфорафан значительно уменьшает уровень сахара в крови, особенно у лиц с ранними признаками диабета. Также было выявлено, что определенные виды кишечных бактерий могут усилить эффект от приема сульфорафана.

Руководитель исследовательской группы, профессор Андерс Росенгрен пояснил, что в настоящее время лечение преддиабета во многом отсутствует, однако полученные результаты открывают новые возможности для персонализированной терапии с использованием сульфорафана из брокколи как функционального пищевого компонента. При этом он подчеркнул, что основой терапии по-прежнему остается изменение образа жизни, включая физическую активность, сбалансированное питание и контроль массы тела.

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Проростки брокколи содержат сульфорафан, который способствует снижению уровня сахара в крови у людей с преддиабетом. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными Гетеборгского университета (Швеция). «В эксперименте участвовали 89 человек с повышенным уровнем глюкозы натощак — одним из признаков преддиабета глюкозы натощак. <...> Испытуемых случайным образом разделили на две группы. Одна получала сульфорафан, а другая — плацебо. Анализ данных показал, что у тех, кто принимал сульфорафан, уровень сахара натощак снизился сильнее, чем у участников из группы плацебо», — приводит данные исследования «Ридус». Исследование подтвердило, что сульфорафан значительно уменьшает уровень сахара в крови, особенно у лиц с ранними признаками диабета. Также было выявлено, что определенные виды кишечных бактерий могут усилить эффект от приема сульфорафана. Руководитель исследовательской группы, профессор Андерс Росенгрен пояснил, что в настоящее время лечение преддиабета во многом отсутствует, однако полученные результаты открывают новые возможности для персонализированной терапии с использованием сульфорафана из брокколи как функционального пищевого компонента. При этом он подчеркнул, что основой терапии по-прежнему остается изменение образа жизни, включая физическую активность, сбалансированное питание и контроль массы тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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