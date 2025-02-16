Как снизить сахар в крови в домашних условиях

Проростки брокколи содержат сульфорафан, который способствует снижению уровня сахара в крови у людей с преддиабетом. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными Гетеборгского университета (Швеция).
«В эксперименте участвовали 89 человек с повышенным уровнем глюкозы натощак — одним из признаков преддиабета глюкозы натощак. <...> Испытуемых случайным образом разделили на две группы. Одна получала сульфорафан, а другая — плацебо. Анализ данных показал, что у тех, кто принимал сульфорафан, уровень сахара натощак снизился сильнее, чем у участников из группы плацебо», — приводит данные исследования «Ридус».
Исследование подтвердило, что сульфорафан значительно уменьшает уровень сахара в крови, особенно у лиц с ранними признаками диабета. Также было выявлено, что определенные виды кишечных бактерий могут усилить эффект от приема сульфорафана.
Руководитель исследовательской группы, профессор Андерс Росенгрен пояснил, что в настоящее время лечение преддиабета во многом отсутствует, однако полученные результаты открывают новые возможности для персонализированной терапии с использованием сульфорафана из брокколи как функционального пищевого компонента. При этом он подчеркнул, что основой терапии по-прежнему остается изменение образа жизни, включая физическую активность, сбалансированное питание и контроль массы тела.
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