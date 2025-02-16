Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным, но доброжелательным, причем с обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конструктивный рабочий, доброжелательный, именно доброжелательный, с обеих сторон», — сообщил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, оно опубликовано в telegram-канале последнего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, какая тональность была у беседы лидеров двух стран.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью в 1,5 часа. Во время него главы государств обсудили конфликт на Украине и его урегулирование. Путин пригласил американского президента с делегацией в Москву, последний, в свою очередь, назвал прошедший разговор великолепным, пишут «Национальная служба новостей».
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