Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа был очень доброжелательным
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Разговор Путина и Трампа был конструктивным, но доброжелательным
Разговор Путина и Трампа был конструктивным, но доброжелательным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным, но доброжелательным, причем с обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конструктивный рабочий, доброжелательный, именно доброжелательный, с обеих сторон», — сообщил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, оно опубликовано в telegram-канале последнего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, какая тональность была у беседы лидеров двух стран.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью в 1,5 часа. Во время него главы государств обсудили конфликт на Украине и его урегулирование. Путин пригласил американского президента с делегацией в Москву, последний, в свою очередь, назвал прошедший разговор великолепным, пишут «Национальная служба новостей».

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Разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным, но доброжелательным, причем с обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Конструктивный рабочий, доброжелательный, именно доброжелательный, с обеих сторон», — сообщил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, оно опубликовано в telegram-канале последнего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, какая тональность была у беседы лидеров двух стран. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью в 1,5 часа. Во время него главы государств обсудили конфликт на Украине и его урегулирование. Путин пригласил американского президента с делегацией в Москву, последний, в свою очередь, назвал прошедший разговор великолепным, пишут «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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