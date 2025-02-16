ВСУ продолжают атаковать мирных жителей в Курской области. В результате обстрела поселка Коренево пострадал 67-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и баротравму, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Украинские нацисты продолжают атаковать мирных граждан. Сегодня враг обстрелял поселок Коренево, под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Пострадавший был немедленно доставлен в Рыльскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.
Также обстрел со стороны ВСУ привел к значительным разрушениям. Были повреждены газовая труба, электропровода, а также фасад и забор административного здания в поселке. В ряде домов выбиты окна. Власти уже планируют работы по восстановлению инфраструктуры, включая замену оконных блоков, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей населенного пункта.
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