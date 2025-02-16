Хинштейн: бойцы ВСУ продолжают атаковать мирных жителей

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ВСУ атаковали поселок Коренево под Курском (фото из архива)
ВСУ атаковали поселок Коренево под Курском (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ продолжают атаковать мирных жителей в Курской области. В результате обстрела поселка Коренево пострадал 67-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и баротравму, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Украинские нацисты продолжают атаковать мирных граждан. Сегодня враг обстрелял поселок Коренево, под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Пострадавший был немедленно доставлен в Рыльскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Также обстрел со стороны ВСУ привел к значительным разрушениям. Были повреждены газовая труба, электропровода, а также фасад и забор административного здания в поселке. В ряде домов выбиты окна. Власти уже планируют работы по восстановлению инфраструктуры, включая замену оконных блоков, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей населенного пункта.

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ВСУ продолжают атаковать мирных жителей в Курской области. В результате обстрела поселка Коренево пострадал 67-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и баротравму, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Украинские нацисты продолжают атаковать мирных граждан. Сегодня враг обстрелял поселок Коренево, под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Пострадавший был немедленно доставлен в Рыльскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Также обстрел со стороны ВСУ привел к значительным разрушениям. Были повреждены газовая труба, электропровода, а также фасад и забор административного здания в поселке. В ряде домов выбиты окна. Власти уже планируют работы по восстановлению инфраструктуры, включая замену оконных блоков, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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