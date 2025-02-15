Мигрант из Таджикистана превратил Коркино в наркохаб

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области задержали гражданина республики Таджикистан, который устроил в Коркино десятки тайников с наркотиками. При себе иностранец также имел крупную партию героина и метадона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.
«При задержании у 22-летнего наркосбытчика из Таджикистана было изъято 68 свертков с героином общей массой более 20 граммов. Далее путем обследования участков местности в Челябинске и Коркино полицейские нашли еще 44 наркотайников с дозами. Установлено, что задержанный проживал в Калининском районе Челябинска, а зелье сбывал через подпольные интернет-магазины», — отмечает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В отношении иностранного гостя возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 30, по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Домой в Таджикистан молодой человек теперь вернется после отбытия многолетнего заслуженного наказания, отмечает пресс-служба.
Ранее в Коркино сотрудники полиции и бойцы ОМОН управления Росгвардии провели обыски в цыганских домах. Силовиков интересовали факты хранения оружия и наркотиков.
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