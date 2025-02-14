В городе Коркино Челябинской области прошли очередные рейды. Сотрудники полиции и бойцы ОМОН управления Росгвардии провели обыски в десяти домах. Некоторых жильцов доставили в отдел, сообщает Главное управление МВД России по региону.
«В рейдовом мероприятии приняли участие представители различных подразделений полиции. Всего проверено десять адресов. Все доставленные в районный отдел в ходе проверки граждане дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений», — сообщили в областном главке МВД.
Полицейских интересовали факты хранения оружия, оборота наркотиков, мошенничества и другие возможные противоправные действия. Силовики составили 25 административных протоколов. Троих поставили на воинский учет.
Как URA.RU писало ранее, в октябре 2024 года в Коркино произошли цыганские погромы. Местных жителей возмутило убийство местной таксистки, которое предположительно совершил представитель диаспоры. Ситуация долгое время оставалась напряженной, и дошла до Москвы. С тех пор в городе регулярно проводятся рейды. Обострение ситуации с цыганами стоило кресла главе округа, был задержан бывший замначальника местной полиции.
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