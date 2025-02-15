15 февраля 2025

В Перми эвакуировали посетителей ТРК «Семья». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании торгового центра сработала пожарная сигнализация
В здании торгового центра сработала пожарная сигнализация Фото:

В Перми посетителей попросили покинуть ТРК «Семья». Видео с эвакуацией разместили пермские telegram-каналы. 

«В ресторане быстрого питания „Бургер Кинг“, находящемся на территории ТРК „Семья“, произошло нарушение технологического процесса в связи с поломкой и отключением системы вытяжной вентиляции. Возгорания не было. Угрозы жизни и здоровью для посетителей торгового центра „Семья“ не было и нет», — сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края на запрос корреспонденту URA.RU.

В министерстве уточнили, что сейчас все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме. Минтербез призывает граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональное управление МЧС, на момент публикации ответ не получен. 

Изменено в 16:09: как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в ТРК «Семья» на фудкорте произошло пригорание пищи, в результате чего сработала система автоматической пожарной сигнализации.

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В Перми посетителей попросили покинуть ТРК «Семья». Видео с эвакуацией разместили пермские telegram-каналы.  «В ресторане быстрого питания „Бургер Кинг“, находящемся на территории ТРК „Семья“, произошло нарушение технологического процесса в связи с поломкой и отключением системы вытяжной вентиляции. Возгорания не было. Угрозы жизни и здоровью для посетителей торгового центра „Семья“ не было и нет», — сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края на запрос корреспонденту URA.RU. В министерстве уточнили, что сейчас все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме. Минтербез призывает граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональное управление МЧС, на момент публикации ответ не получен.  Изменено в 16:09: как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в ТРК «Семья» на фудкорте произошло пригорание пищи, в результате чего сработала система автоматической пожарной сигнализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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