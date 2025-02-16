Президент России Владимир Путин получил приветствие от главы ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, который пожелал России процветания. Об этом сообщается на официальном сайте правительства эмиратов.
«Глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России. Он выразил надежду на дальнейшее развитие и процветание России и её народа», — сказано в сообщении, содержание которого приводит RT.
Ранее зампредседателя правительства России Денис Мантуров посетил эмираты с рабочим визитом. Там он встретился с президентом и обсудил стратегию развития взаимоотношений между странами, пишет RT.
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