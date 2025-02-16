Shot: ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Украинские дроны попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Жители из станицы Северской около часа ночи слышали в небе серию громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей, обломки одного из БПЛА рухнули неподалеку от местного НПЗ», — сообщает Shot.
После этого, по данным издания, началось возгорание. На место прибыли экстренные службы.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Регионы России активно разрабатывают и внедряют планы реакции на возможные атаки беспилотников. Например, в Челябинской области был создан информационный ролик, который описывает признаки угрозы от БПЛА и действия граждан в случае атаки, включая необходимость скрыться в защищенных помещениях и избегать паники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.