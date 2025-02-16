16 февраля 2025

Shot: ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

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Обломки одного из БПЛА упали возле завода
Обломки одного из БПЛА упали возле завода Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские дроны попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Жители из станицы Северской около часа ночи слышали в небе серию громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей, обломки одного из БПЛА рухнули неподалеку от местного НПЗ», — сообщает Shot.

После этого, по данным издания, началось возгорание. На место прибыли экстренные службы. 

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Регионы России активно разрабатывают и внедряют планы реакции на возможные атаки беспилотников. Например, в Челябинской области был создан информационный ролик, который описывает признаки угрозы от БПЛА и действия граждан в случае атаки, включая необходимость скрыться в защищенных помещениях и избегать паники.

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Украинские дроны попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Жители из станицы Северской около часа ночи слышали в небе серию громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей, обломки одного из БПЛА рухнули неподалеку от местного НПЗ», — сообщает Shot. После этого, по данным издания, началось возгорание. На место прибыли экстренные службы.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Регионы России активно разрабатывают и внедряют планы реакции на возможные атаки беспилотников. Например, в Челябинской области был создан информационный ролик, который описывает признаки угрозы от БПЛА и действия граждан в случае атаки, включая необходимость скрыться в защищенных помещениях и избегать паники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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