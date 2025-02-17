Минобороны: Украина атаковала Россию «Нептун-МД» и почти сотней дронов

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 90 дронов ВСУ. Также противник применил управляемую ракету «Нептун-МД», сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. <...> Также уничтожена управляемая ракета „Нептун-МД“ над акваторией Азовского моря», — заявили в оборонном ведомстве.
Так, российские средства ПВО сбили БПЛА противника над акваторией Азовского моря (38 дронов), Краснодарским краем (24 дрона), Республикой Крым (15 дронов). Кроме того, над акваторией Черного моря было уничтожено семь БПЛА, над Курской и Ростовской областями по два БПЛА и по одному дрону — над Белгородской и Брянской областями.
Сегодня ночью ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Средства ПВО уничтожили дроны противника, обломки одного из них рухнули недалеко от НПЗ, начался пожар.
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