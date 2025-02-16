Сериал-катастрофу о ледоколе «Челюскин» ямальцы увидят раньше всей страны

Жители Ямала первыми увидят сериал-катастрофу «Челюскин. Первые» — предпоказ состоится 18 февраля в салехардском «Полярисе». Сериал также будет доступен в онлайн-кинотеатре, об этом сообщил российская телекоммуникационная компания.
«18 февраля в 12:00 в кинотеатре АРТ-резиденции „Полярис“ в Салехарде состоится бесплатный предпоказ стартового эпизода сериала-катастрофы „Челюскин. Первые“ (18+). Ямальцы увидят премьеру одними из первых стране и на два дня раньше ее выхода в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие „Ростелекома“ и НМГ)», — сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».
Сюжет сериала рассказывает о событиях 1934 года: пароход ледокольного типа «Челюскин» под управлением исследователя Арктики Отто Шмидта отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Однако судно зажало льдами, экипаж «Челюскина» два месяца боролся за жизнь, а советская авиация предприняла попытки спасти людей.
Перед началом кинопоказа к зрителям обратится актер сериала «Челюскин. Первые» Александр Лойе. «На севере очень сложно работать даже подготовленной и полностью экипированной команде. Были дни, которые начинались при ясной и солнечной погоде, а потом нас накрывало снежной бурей так, что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Сильный северный ветер пронизывал до костей, но все члены команды собирали волю в кулак и продолжали работать», — сообщил актер пресс-службе телекоммуникационной компании. Он записал видеообращение для ямальцев и пожелал приятного просмотра.
Ранее URA.RU пообщалось с актером Никитой Ефремовым, который снимался на Ямале в фильме «Она тебя любит». Съемки фильма Свердловской киностудии состоялись в Харпе (Лабытнанги) и у горы Желтой.
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