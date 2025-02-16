Тюменские заводы произвели тонны поддельного масла и молока

В Тюменской области предприятия «Масленкино» и «Молочный завод „Абсолют“» подделали 6,5 тонн молока и сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«820 кг сливочного масла тюменского производства ООО „Масленкино“ и 5,7 тонны молока ООО „Молочный завод „Абсолют“ не прошли проверку качества и признаны фальсификатом. Лабораторные исследования проводились в Москве и Свердловской области“, — сообщило издание „РБК Тюмень“ со ссылкой на ведомство.
Производителям объявили предостережение, Россельхознадзор отозвал декларации о соответствии. Ранее URA.RU писало, что тюменский мясокомбинат АО «Пурагроук» произвел 866 килограммов печени из неизвестного сырья. Компании вынесли официальное предупреждение.
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