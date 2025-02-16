16 февраля 2025
15 февраля 2025

Тюменские заводы произвели тонны поддельного масла и молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Производителям объявили предостережение
Производителям объявили предостережение Фото:

В Тюменской области предприятия «Масленкино» и «Молочный завод „Абсолют“» подделали 6,5 тонн молока и сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«820 кг сливочного масла тюменского производства ООО „Масленкино“ и 5,7 тонны молока ООО „Молочный завод „Абсолют“ не прошли проверку качества и признаны фальсификатом. Лабораторные исследования проводились в Москве и Свердловской области“, — сообщило издание „РБК Тюмень“ со ссылкой на ведомство.

Производителям объявили предостережение, Россельхознадзор отозвал декларации о соответствии. Ранее URA.RU писало, что тюменский мясокомбинат АО «Пурагроук» произвел 866 килограммов печени из неизвестного сырья. Компании вынесли официальное предупреждение.

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В Тюменской области предприятия «Масленкино» и «Молочный завод „Абсолют“» подделали 6,5 тонн молока и сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «820 кг сливочного масла тюменского производства ООО „Масленкино“ и 5,7 тонны молока ООО „Молочный завод „Абсолют“ не прошли проверку качества и признаны фальсификатом. Лабораторные исследования проводились в Москве и Свердловской области“, — сообщило издание „РБК Тюмень“ со ссылкой на ведомство. Производителям объявили предостережение, Россельхознадзор отозвал декларации о соответствии. Ранее URA.RU писало, что тюменский мясокомбинат АО «Пурагроук» произвел 866 килограммов печени из неизвестного сырья. Компании вынесли официальное предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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