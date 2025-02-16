В Новом Уренгое объявили актировку для второй смены

Младшеклассники в Новом Уренгое не пойдут в школу
Из-за ветра и неблагоприятной погоды ученики второй смены с первого по четвертый класс в Новом Уренгое (ЯНАО) останутся дома. Об этом сообщили в мэрии.
«Сейчас в Новом Уренгое -15, ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по четвертый класс. Информация для второй смены», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкий перепад температуры. Всего за два дня температура в регионе поднимется с -40 до -2 градусов.
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