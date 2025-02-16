16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Новом Уренгое объявили актировку для второй смены

В Новом Уренгое ученики второй смены с первого по четвертый класс останутся дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Младшеклассники в Новом Уренгое не пойдут в школу
Младшеклассники в Новом Уренгое не пойдут в школу Фото:

Из-за ветра и неблагоприятной погоды ученики второй смены с первого по четвертый класс в Новом Уренгое (ЯНАО) останутся дома. Об этом сообщили в мэрии.

«Сейчас в Новом Уренгое -15, ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по четвертый класс. Информация для второй смены», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкий перепад температуры. Всего за два дня температура в регионе поднимется с -40 до -2 градусов.

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Из-за ветра и неблагоприятной погоды ученики второй смены с первого по четвертый класс в Новом Уренгое (ЯНАО) останутся дома. Об этом сообщили в мэрии. «Сейчас в Новом Уренгое -15, ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по четвертый класс. Информация для второй смены», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкий перепад температуры. Всего за два дня температура в регионе поднимется с -40 до -2 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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