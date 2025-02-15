С -40 до -2 градусов: в ЯНАО ожидается резкий перепад температуры

Всего за два дня температура в ЯНАО поднимется с -40 до -2 градусов
Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкий перепад температуры. Всего за два дня температура в регионе поднимется с -40 до -2 градусов. Об этом сообщило Обь-Иртышское УГМС.
«Ямало-Ненецкий АО. Ночь 16 февраля: от -30 до -35, при прояснении -40… День 18 февраля: от -7 до -12, местами до -2», — написано на сайте.
Потепление принесет с собой штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом, все три дня в регионе будет идти снег.
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