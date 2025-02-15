15 февраля 2025
14 февраля 2025

С -40 до -2 градусов: в ЯНАО ожидается резкий перепад температуры

В ЯНАО потеплеет до -2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего за два дня температура в ЯНАО поднимется с -40 до -2 градусов
Всего за два дня температура в ЯНАО поднимется с -40 до -2 градусов Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкий перепад температуры. Всего за два дня температура в регионе поднимется с -40 до -2 градусов. Об этом сообщило Обь-Иртышское УГМС.

«Ямало-Ненецкий АО. Ночь 16 февраля: от -30 до -35, при прояснении -40… День 18 февраля: от -7 до -12, местами до -2», — написано на сайте.

Потепление принесет с собой штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом, все три дня в регионе будет идти снег.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкий перепад температуры. Всего за два дня температура в регионе поднимется с -40 до -2 градусов. Об этом сообщило Обь-Иртышское УГМС. «Ямало-Ненецкий АО. Ночь 16 февраля: от -30 до -35, при прояснении -40… День 18 февраля: от -7 до -12, местами до -2», — написано на сайте. Потепление принесет с собой штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом, все три дня в регионе будет идти снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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