Полиция в Петербурге накрыла китайский притон, маскировавшийся под караоке-клуб

В Петербурге на улице Кораблестроителей полиция пресекла деятельность интим-притона, который маскировался под караоке-клуб. Заведение было основано гражданином Китая. Об этом стало известно 78.ru.
«В Петербурге полиция „накрыла“ интим-притон, работавший под видом караоке-клуба. Бизнес основал гражданин КНР и услуги оказывали исключительно гражданам этой страны», — сообщил источник 78.ru.
В ходе рейда были задержаны предполагаемый 35-летний владелец заведения, а также четыре девушки, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя. Китайский бизнесмен был арестован, в отношении женщин составлены административные протоколы.
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