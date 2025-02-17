Полиция в Петербурге накрыла китайский притон, маскировавшийся под караоке-клуб

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В ходе рейда был задержан предполагаемый 35-летний владелец заведения
В ходе рейда был задержан предполагаемый 35-летний владелец заведения Фото:

В Петербурге на улице Кораблестроителей полиция пресекла деятельность интим-притона, который маскировался под караоке-клуб. Заведение было основано гражданином Китая. Об этом стало известно 78.ru.

«В Петербурге полиция „накрыла“ интим-притон, работавший под видом караоке-клуба. Бизнес основал гражданин КНР и услуги оказывали исключительно гражданам этой страны», — сообщил источник 78.ru.

В ходе рейда были задержаны предполагаемый 35-летний владелец заведения, а также четыре девушки, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя. Китайский бизнесмен был арестован, в отношении женщин составлены административные протоколы.

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В Петербурге на улице Кораблестроителей полиция пресекла деятельность интим-притона, который маскировался под караоке-клуб. Заведение было основано гражданином Китая. Об этом стало известно 78.ru. «В Петербурге полиция „накрыла“ интим-притон, работавший под видом караоке-клуба. Бизнес основал гражданин КНР и услуги оказывали исключительно гражданам этой страны», — сообщил источник 78.ru. В ходе рейда были задержаны предполагаемый 35-летний владелец заведения, а также четыре девушки, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя. Китайский бизнесмен был арестован, в отношении женщин составлены административные протоколы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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