16 февраля 2025

Пермские врачи отказались положить в больницу бабушку, избитую внуком

© Служба новостей «URA.RU»
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Из приемного отделения пенсионерку отправили домой
Из приемного отделения пенсионерку отправили домой Фото:

В Губахе Пермского края в больнице отказались госпитализировать пожилую женщину, которую избил внук. О ситуации местные жители рассказали в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте».

«Эту бабушку избил внук. Скорая привезла ее в больницу, но там ее выгнали», — написала местная жительница, которой о ситуации рассказала подруга. Пермячка отметила, что вопросы к работе стационара в Губахе возникают уже не первый раз.

URA.RU побеседовало с правнучкой избитой пенсионерки. Девушка рассказала, что достоверно неизвестно кто избил женщину. «Она находилась дома в своей квартире. Там же находился ее внук, но он ли избил мою прабабушку неизвестно. Сам он ничего не говорит. Врачи велели забирать ее домой и назначили домашний уход. Она в тяжелом состоянии, даже сказать ничего не может. У нее серьезные травмы», — уточнила пермячка. Агентство направило запрос информации в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, ответ ожидается.

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В Губахе Пермского края в больнице отказались госпитализировать пожилую женщину, которую избил внук. О ситуации местные жители рассказали в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». «Эту бабушку избил внук. Скорая привезла ее в больницу, но там ее выгнали», — написала местная жительница, которой о ситуации рассказала подруга. Пермячка отметила, что вопросы к работе стационара в Губахе возникают уже не первый раз. URA.RU побеседовало с правнучкой избитой пенсионерки. Девушка рассказала, что достоверно неизвестно кто избил женщину. «Она находилась дома в своей квартире. Там же находился ее внук, но он ли избил мою прабабушку неизвестно. Сам он ничего не говорит. Врачи велели забирать ее домой и назначили домашний уход. Она в тяжелом состоянии, даже сказать ничего не может. У нее серьезные травмы», — уточнила пермячка. Агентство направило запрос информации в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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