Пермские врачи отказались положить в больницу бабушку, избитую внуком

В Губахе Пермского края в больнице отказались госпитализировать пожилую женщину, которую избил внук. О ситуации местные жители рассказали в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте».
«Эту бабушку избил внук. Скорая привезла ее в больницу, но там ее выгнали», — написала местная жительница, которой о ситуации рассказала подруга. Пермячка отметила, что вопросы к работе стационара в Губахе возникают уже не первый раз.
URA.RU побеседовало с правнучкой избитой пенсионерки. Девушка рассказала, что достоверно неизвестно кто избил женщину. «Она находилась дома в своей квартире. Там же находился ее внук, но он ли избил мою прабабушку неизвестно. Сам он ничего не говорит. Врачи велели забирать ее домой и назначили домашний уход. Она в тяжелом состоянии, даже сказать ничего не может. У нее серьезные травмы», — уточнила пермячка. Агентство направило запрос информации в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, ответ ожидается.
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