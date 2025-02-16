В Перми взлетели цены на квартиры в новостройках

В Перми с января 2024 года по январь 2025 года подорожали квартиры на первичном рынке. Стоимость квадратного метра выросла на 12,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Объектив.рф».
«Средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости Перми в январе 2025 года достигла отметки 152,7 тысячи рублей. Это на 12,9% больше, чем годом ранее. Тогда „квадрат“ стоил 135,3 тысячи рублей», — рассказали аналитики.
Уточняется, что с декабря 2024 года цены практически не увечились. Прирост составил всего 0,3%. Также замедлился рост экспозиции, но не сократился. Всего в январе 2025 года по договорам долевого участия было продано 296 квартир.
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