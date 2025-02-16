16 февраля 2025

В Перми взлетели цены на квартиры в новостройках

В Перми квадратный метр в новостройках подорожал на 12,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость «квадрата» выросла до 152,7 тысячи рублей
Стоимость «квадрата» выросла до 152,7 тысячи рублей Фото:

В Перми с января 2024 года по январь 2025 года подорожали квартиры на первичном рынке. Стоимость квадратного метра выросла на 12,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Объектив.рф».

«Средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости Перми в январе 2025 года достигла отметки 152,7 тысячи рублей. Это на 12,9% больше, чем годом ранее. Тогда „квадрат“ стоил 135,3 тысячи рублей», — рассказали аналитики.

Уточняется, что с декабря 2024 года цены практически не увечились. Прирост составил всего 0,3%. Также замедлился рост экспозиции, но не сократился. Всего в январе 2025 года по договорам долевого участия было продано 296 квартир.

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В Перми с января 2024 года по январь 2025 года подорожали квартиры на первичном рынке. Стоимость квадратного метра выросла на 12,9%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Объектив.рф». «Средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости Перми в январе 2025 года достигла отметки 152,7 тысячи рублей. Это на 12,9% больше, чем годом ранее. Тогда „квадрат“ стоил 135,3 тысячи рублей», — рассказали аналитики. Уточняется, что с декабря 2024 года цены практически не увечились. Прирост составил всего 0,3%. Также замедлился рост экспозиции, но не сократился. Всего в январе 2025 года по договорам долевого участия было продано 296 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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