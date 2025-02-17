ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Угрозы разлива нефти не выявлено, сообщили в компании.
«Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА», — передает РИА Новости информацию из компании. Отмечается, что угрозы разлива нефти и пострадавших при ударе не обнаружено.
Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами страны были уничтожены 90 беспилотников Украины. Из общего числа дронов над Краснодарским краем сбили 24 БПЛА.
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