ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

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После удара беспилотника пострадавших не обнаружено
После удара беспилотника пострадавших не обнаружено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Краснодарском крае ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Угрозы разлива нефти не выявлено, сообщили в компании. 

«Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА», — передает РИА Новости информацию из компании. Отмечается, что угрозы разлива нефти и пострадавших при ударе не обнаружено. 

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами страны были уничтожены 90 беспилотников Украины. Из общего числа дронов над Краснодарским краем сбили 24 БПЛА. 

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В Краснодарском крае ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Угрозы разлива нефти не выявлено, сообщили в компании.  «Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА», — передает РИА Новости информацию из компании. Отмечается, что угрозы разлива нефти и пострадавших при ударе не обнаружено.  Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами страны были уничтожены 90 беспилотников Украины. Из общего числа дронов над Краснодарским краем сбили 24 БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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