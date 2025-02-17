В Кремле назвали две основные темы на переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Песков: Россия и США на переговорах обсудят комплекс по восстановлению отношений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что на переговорах РФ и США будут обсуждаться методы восстановления отношений между двумя странами
Песков заявил, что на переговорах РФ и США будут обсуждаться методы восстановления отношений между двумя странами Фото:

На предстоящих переговорах между Россией и США в Эр-Рияде обсудят восстановление комплекса российско-американских отношений и подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По поручению президента РФ Владимира Путина в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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На предстоящих переговорах между Россией и США в Эр-Рияде обсудят восстановление комплекса российско-американских отношений и подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По поручению президента РФ Владимира Путина в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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