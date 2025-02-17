В Кремле назвали две основные темы на переговорах РФ и США в Эр-Рияде

На предстоящих переговорах между Россией и США в Эр-Рияде обсудят восстановление комплекса российско-американских отношений и подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По поручению президента РФ Владимира Путина в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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