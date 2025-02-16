В районной больнице ЯНАО появится КТ

В Тазовской районной больнице (ЯНАО) появится аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщил в социальных сетях окружной депздрав.
«Принято решение о приобретении для Тазовской больницы современного КТ-аппарата. Компьютерная томография является высокоточным видом диагностики и позволит проводить необходимые исследования непосредственно по месту жительства, что значительно повысит доступность медицинской помощи», — сообщил представитель департамента здравоохранения ЯНАО в telegram-чате «Обращения ЯНАО».
По данным депздрава, открытие кабинета МРТ в Тазовской больнице не планируется. Для проведения МРТ пациенты также направляются в крупные больницы региона. Исследование по назначению врача проводится бесплатно, а проезд к месту обследования оплачивается за счет средств округа.
Ранее в ЯНАО уже был опыт улучшения медицинской инфраструктуры за счет введения нового аппарата МРТ в больнице Лабытнанги, что позволило жителям избежать длительных поездок в другие города для диагностики. Это решение было принято после общения губернатора Дмитрия Артюхова с врачами и подчеркнуло стремление региональных властей к повышению доступности и качества медицинских услуг для жителей округа.
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