16 февраля 2025

В районной больнице ЯНАО появится КТ

В Тазовской ЦРБ откроют кабинет компьютерной томографии
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат-КТ купят для Тазовской ЦРБ
Аппарат-КТ купят для Тазовской ЦРБ Фото:

В Тазовской районной больнице (ЯНАО) появится аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщил в социальных сетях окружной депздрав.

«Принято решение о приобретении для Тазовской больницы современного КТ-аппарата. Компьютерная томография является высокоточным видом диагностики и позволит проводить необходимые исследования непосредственно по месту жительства, что значительно повысит доступность медицинской помощи», — сообщил представитель департамента здравоохранения ЯНАО в telegram-чате «Обращения ЯНАО».

По данным депздрава, открытие кабинета МРТ в Тазовской больнице не планируется. Для проведения МРТ пациенты также направляются в крупные больницы региона. Исследование по назначению врача проводится бесплатно, а проезд к месту обследования оплачивается за счет средств округа.

Ранее в ЯНАО уже был опыт улучшения медицинской инфраструктуры за счет введения нового аппарата МРТ в больнице Лабытнанги, что позволило жителям избежать длительных поездок в другие города для диагностики. Это решение было принято после общения губернатора Дмитрия Артюхова с врачами и подчеркнуло стремление региональных властей к повышению доступности и качества медицинских услуг для жителей округа.

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В Тазовской районной больнице (ЯНАО) появится аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщил в социальных сетях окружной депздрав. «Принято решение о приобретении для Тазовской больницы современного КТ-аппарата. Компьютерная томография является высокоточным видом диагностики и позволит проводить необходимые исследования непосредственно по месту жительства, что значительно повысит доступность медицинской помощи», — сообщил представитель департамента здравоохранения ЯНАО в telegram-чате «Обращения ЯНАО». По данным депздрава, открытие кабинета МРТ в Тазовской больнице не планируется. Для проведения МРТ пациенты также направляются в крупные больницы региона. Исследование по назначению врача проводится бесплатно, а проезд к месту обследования оплачивается за счет средств округа. Ранее в ЯНАО уже был опыт улучшения медицинской инфраструктуры за счет введения нового аппарата МРТ в больнице Лабытнанги, что позволило жителям избежать длительных поездок в другие города для диагностики. Это решение было принято после общения губернатора Дмитрия Артюхова с врачами и подчеркнуло стремление региональных властей к повышению доступности и качества медицинских услуг для жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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