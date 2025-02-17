В Тюмени начали продавать первые тюльпаны по 160 рублей за штуку. Скрин

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Минимальная цена тюльпанов в городе - 99 рублей
Минимальная цена тюльпанов в городе - 99 рублей Фото:

В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 160 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов.

«Тюльпаны поштучно. Стоимость: 160 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени.

Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 99 рублей за штуку. На сайтах бесплатных объявлений предлагают купить тюльпаны от 40 рублей за цветок. Правда, при оптовом заказе.

По такой цене продают одни из самых дорогих тюльпанов в городе
По такой цене продают одни из самых дорогих тюльпанов в городе
Фото:

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В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 160 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов. «Тюльпаны поштучно. Стоимость: 160 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени. Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 99 рублей за штуку. На сайтах бесплатных объявлений предлагают купить тюльпаны от 40 рублей за цветок. Правда, при оптовом заказе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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