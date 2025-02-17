Минимальная цена тюльпанов в городе - 99 рублей
В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 160 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов.
«Тюльпаны поштучно. Стоимость: 160 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени.
Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 99 рублей за штуку. На сайтах бесплатных объявлений предлагают купить тюльпаны от 40 рублей за цветок. Правда, при оптовом заказе.
По такой цене продают одни из самых дорогих тюльпанов в городе
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