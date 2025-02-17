Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово», — сообщили в telegram-канале российского оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта от украинских военных участвовали бойцы группировки войск «Север».
Солдаты ВС РФ не жалеют себя в боях в украинскими бойцами в Курской области. Как отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, героическое противостояние российских войск ВСУ заслуживает высшую оценку.
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