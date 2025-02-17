Минобороны заявило о прорыве ВС РФ в Курской области

ВС РФ освободили населенный пункт Свердликово в Курской области
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ВС РФ освободили Свердликово в Курской области
ВС РФ освободили Свердликово в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово», — сообщили в telegram-канале российского оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта от украинских военных участвовали бойцы группировки войск «Север».

Солдаты ВС РФ не жалеют себя в боях в украинскими бойцами в Курской области. Как отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, героическое противостояние российских войск ВСУ заслуживает высшую оценку.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. «В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово», — сообщили в telegram-канале российского оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта от украинских военных участвовали бойцы группировки войск «Север». Солдаты ВС РФ не жалеют себя в боях в украинскими бойцами в Курской области. Как отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, героическое противостояние российских войск ВСУ заслуживает высшую оценку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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