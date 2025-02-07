В Кремле назвали героическим противостояние российских войск ВСУ в Курской области

Песков: ВС РФ работают в Курской области героически
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Противостояние российских бойцов ВСУ в Курской области достойно самой высокой оценки
Противостояние российских бойцов ВСУ в Курской области достойно самой высокой оценки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ в Курской области работают героически, и это — самая высокая оценка, которую может дать администрация президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 

«Войска работают героически, не жалея себя. Самая высокая оценка», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом он подчеркнул, что для более конкретной оценки следует обращаться к Минобороны РФ, поскольку это — не прерогатива администрации президента.

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ВС РФ в Курской области работают героически, и это — самая высокая оценка, которую может дать администрация президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.  «Войска работают героически, не жалея себя. Самая высокая оценка», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом он подчеркнул, что для более конкретной оценки следует обращаться к Минобороны РФ, поскольку это — не прерогатива администрации президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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