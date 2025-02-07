В Кремле назвали героическим противостояние российских войск ВСУ в Курской области

ВС РФ в Курской области работают героически, и это — самая высокая оценка, которую может дать администрация президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Войска работают героически, не жалея себя. Самая высокая оценка», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом он подчеркнул, что для более конкретной оценки следует обращаться к Минобороны РФ, поскольку это — не прерогатива администрации президента.
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