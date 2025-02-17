Google оштрафовали за публикацию инструкции по сдаче в плен

Московский Таганский суд наложил штраф на компанию Google в размере трех миллионов 800 тысяч рублей за размещенный на YouTube материал. В ролике российским военным, участвующим в СВО, привели инструкцию по сдаче в плен. О новом штрафе сообщил корреспондент из зала суда.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ [нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации]», — прозвучало в суде. Слова передает корреспондент ТАСС. На компанию наложен штраф — 3 800 000 рублей.
Судя по материалам дела, поводом для такого решения послужило размещение на YouTube нескольких видеороликов, включая руководство по сдаче в плен для российских военнослужащих. Ранее Арбитражный суд Москвы запретил компании Google продолжать антиисковые разбирательства в Калифорнии. Это стало ответом на то, что 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с просьбой запретить российской «дочке» и ее представителям участвовать в делах о банкротстве в Москве.
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