В Тюмени банк оштрафовали на полмиллиона рублей за рекламный звонок клиенту

В Тюмени «Совкомбанк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламный звонок клиенту. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по региону. Местный житель не соглашался на рекламные звонки, также выяснилось, что сотрудники банка не раскрыли полные условия предлагаемого кредита.
«В ходе разбирательства Управление пришло к выводу об отсутствии согласия гражданина на рекламные звонки, поскольку банком не были представлены надлежащие доказательства. Так же было установлено, что банком в нарушение требований не были доведены до потребителя полные условия предлагаемого кредита. За указанное правонарушение ПАО „Совкомбанк“ был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Банк не согласился со штрафом и обратился в арбитражный суд. Однако там поддержали позицию УФАС.
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