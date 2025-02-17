В Тюмени банк оштрафовали на полмиллиона рублей за рекламный звонок клиенту

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Местный житель не соглашался на рекламные звонки
Местный житель не соглашался на рекламные звонки Фото:

В Тюмени «Совкомбанк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламный звонок клиенту. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по региону. Местный житель не соглашался на рекламные звонки, также выяснилось, что сотрудники банка не раскрыли полные условия предлагаемого кредита.

«В ходе разбирательства Управление пришло к выводу об отсутствии согласия гражданина на рекламные звонки, поскольку банком не были представлены надлежащие доказательства. Так же было установлено, что банком в нарушение требований не были доведены до потребителя полные условия предлагаемого кредита. За указанное правонарушение ПАО „Совкомбанк“ был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Банк не согласился со штрафом и обратился в арбитражный суд. Однако там поддержали позицию УФАС.

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В Тюмени «Совкомбанк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламный звонок клиенту. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по региону. Местный житель не соглашался на рекламные звонки, также выяснилось, что сотрудники банка не раскрыли полные условия предлагаемого кредита. «В ходе разбирательства Управление пришло к выводу об отсутствии согласия гражданина на рекламные звонки, поскольку банком не были представлены надлежащие доказательства. Так же было установлено, что банком в нарушение требований не были доведены до потребителя полные условия предлагаемого кредита. За указанное правонарушение ПАО „Совкомбанк“ был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Банк не согласился со штрафом и обратился в арбитражный суд. Однако там поддержали позицию УФАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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