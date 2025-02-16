Жители ХМАО вынуждены платить за домофон фирме, от услуг которой они отказались

Жильцы дома в Нефтеюганске пожаловались на фирму «Домофон Сервис», которая продолжает присылать платежи за пользование домофоном, от которого югорчане давно отказались. Об этом бывшие клиенты организации написали в соцсетях.
«У нас стоят уже другие домофоны от другой компании с октября 2024 по настоящее время, при этом в квитанции строчка так и осталась, а это незаконное обогащение. Написали в прокуратуру, ждем ответа. Почему контролирующие органы не занимаются этим?», — написали югорчане.
По словам жильцов, до сотрудников фирмы практически невозможно дозвониться, а офис часто закрыт. Однажды им удалось связаться с директором фирмы, однако и он, по словам югорчан, больше не выходит на связь, а платежки за домофон продолжают приходить.
В фирме «Домофон Сервис» URA.RU сообщили, что жалоб по этому поводу не нашли. «Ничего не могу сказать по этому поводу, нужен конкретный адрес. А так — нет, никаких претензий нам не поступало», — сообщили в организации.
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