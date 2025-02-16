16 февраля 2025

Жители ХМАО вынуждены платить за домофон фирме, от услуг которой они отказались

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома до сих пор получают платежки за услуги фирмы, не являясь ее клиентами
Жильцы дома до сих пор получают платежки за услуги фирмы, не являясь ее клиентами Фото:

Жильцы дома в Нефтеюганске пожаловались на фирму «Домофон Сервис», которая продолжает присылать платежи за пользование домофоном, от которого югорчане давно отказались. Об этом бывшие клиенты организации написали в соцсетях.

«У нас стоят уже другие домофоны от другой компании с октября 2024 по настоящее время, при этом в квитанции строчка так и осталась, а это незаконное обогащение. Написали в прокуратуру, ждем ответа. Почему контролирующие органы не занимаются этим?», — написали югорчане.

По словам жильцов, до сотрудников фирмы практически невозможно дозвониться, а офис часто закрыт. Однажды им удалось связаться с директором фирмы, однако и он, по словам югорчан, больше не выходит на связь, а платежки за домофон продолжают приходить.

В фирме «Домофон Сервис» URA.RU сообщили, что жалоб по этому поводу не нашли. «Ничего не могу сказать по этому поводу, нужен конкретный адрес. А так — нет, никаких претензий нам не поступало», — сообщили в организации.

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Жильцы дома в Нефтеюганске пожаловались на фирму «Домофон Сервис», которая продолжает присылать платежи за пользование домофоном, от которого югорчане давно отказались. Об этом бывшие клиенты организации написали в соцсетях. «У нас стоят уже другие домофоны от другой компании с октября 2024 по настоящее время, при этом в квитанции строчка так и осталась, а это незаконное обогащение. Написали в прокуратуру, ждем ответа. Почему контролирующие органы не занимаются этим?», — написали югорчане. По словам жильцов, до сотрудников фирмы практически невозможно дозвониться, а офис часто закрыт. Однажды им удалось связаться с директором фирмы, однако и он, по словам югорчан, больше не выходит на связь, а платежки за домофон продолжают приходить. В фирме «Домофон Сервис» URA.RU сообщили, что жалоб по этому поводу не нашли. «Ничего не могу сказать по этому поводу, нужен конкретный адрес. А так — нет, никаких претензий нам не поступало», — сообщили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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