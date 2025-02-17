Пермский риелтор рассказала, как быстрее продать квартиру

Риелтор из Перми Лоскутова: косметический ремонт ускорит продажу квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед продажей квартиру советуют не только прибрать, но и изменить некоторые детали
Перед продажей квартиру советуют не только прибрать, но и изменить некоторые детали Фото:

Чтобы быстрее найти покупателя на квартиру, пермякам рекомендуют прибрать жилье и оптимизировать пространство. Это поможет не только скорее продать недвижимость, но и повысить ее стоимость, рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во-первых, избавьтесь от хлама и сделайте уборку. Разберите вещи. Уберите личные предметы и отсортируйте ненужное. Помойте окна и полы, очистите технику. Во-вторых, сделайте косметический ремонт. Заделайте трещины и покрасьте стены в нейтральные тона», — рассказала агент по недвижимости.

Следующий шаг — оптимизация пространства. Риелтор рекомендует освободить проходы, убрать лишнюю мебель, добавить нейтральный текстиль и поставить растения. Если старая мебель устарела, можно арендовать новую. Далее следует заняться кухней и ванной комнатой. Плитку необходимо отмыть, а полотенца заменить на новые. Все краны, трубы и розетки должны быть исправны. 

Фотосессию квартиры лучше проводить при дневном свете. На фото не должно быть личных вещей. Перед публикацией объявления агент по недвижимости советует сравнить средние цены в районе. Если квартира выглядит лучше других вариантов, можно повышать стоимость на 5-10%. Также при показе квартиры рекомендуется использовать диффузоры с цитрусовым ароматом. Светильники необходимо включить, а шторы открыть. На столе можно поставить вазу с фруктами или цветами.

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Чтобы быстрее найти покупателя на квартиру, пермякам рекомендуют прибрать жилье и оптимизировать пространство. Это поможет не только скорее продать недвижимость, но и повысить ее стоимость, рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во-первых, избавьтесь от хлама и сделайте уборку. Разберите вещи. Уберите личные предметы и отсортируйте ненужное. Помойте окна и полы, очистите технику. Во-вторых, сделайте косметический ремонт. Заделайте трещины и покрасьте стены в нейтральные тона», — рассказала агент по недвижимости. Следующий шаг — оптимизация пространства. Риелтор рекомендует освободить проходы, убрать лишнюю мебель, добавить нейтральный текстиль и поставить растения. Если старая мебель устарела, можно арендовать новую. Далее следует заняться кухней и ванной комнатой. Плитку необходимо отмыть, а полотенца заменить на новые. Все краны, трубы и розетки должны быть исправны.  Фотосессию квартиры лучше проводить при дневном свете. На фото не должно быть личных вещей. Перед публикацией объявления агент по недвижимости советует сравнить средние цены в районе. Если квартира выглядит лучше других вариантов, можно повышать стоимость на 5-10%. Также при показе квартиры рекомендуется использовать диффузоры с цитрусовым ароматом. Светильники необходимо включить, а шторы открыть. На столе можно поставить вазу с фруктами или цветами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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