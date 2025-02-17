В Салехарде при пожаре в «деревяшке» погиб мужчина

В Салехарде в при пожаре в двухэтажном деревянном доме погиб человек
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В Салехарде при пожаре в деревянном доме погиб человек
В Салехарде при пожаре в деревянном доме погиб человек Фото:

В Салехарде по адресу Патрикеева, 13, вечером 17 февраля  произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

«Огнем поврежден второй этаж дома на площади 50 квадратных метров и часть кровли. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Тушение возгорания продолжается», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

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В Салехарде по адресу Патрикеева, 13, вечером 17 февраля  произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. «Огнем поврежден второй этаж дома на площади 50 квадратных метров и часть кровли. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Тушение возгорания продолжается», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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