В Салехарде при пожаре в «деревяшке» погиб мужчина

В Салехарде при пожаре в деревянном доме погиб человек
В Салехарде по адресу Патрикеева, 13, вечером 17 февраля произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
«Огнем поврежден второй этаж дома на площади 50 квадратных метров и часть кровли. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Тушение возгорания продолжается», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
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