В Свердловской области выросли зарплаты

Средняя зарплата в январе-ноябре 2024-го составила 76,2 тысяч рублей
В Свердловской области средние зарплаты выросли на 22,2% за год. Данные об изменении заработных плат опубликовал Свердловскстат.
В январе-ноябре 2024 года среднемесячная зарплата составила 76,2 тысяч рублей. Годом ранее, в январе-ноябре 2023-го, средняя заработная плата достигала 62,3 тысяч рублей (+22,2% за год).
Уровень занятости населения в 2024 году составил 61,3% против 59,5% в 2023 году. Процент безработицы сократился до 1,4%, тогда как в 2023 году составлял 2,4%.
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