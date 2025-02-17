В Свердловской области выросли зарплаты

В Свердловской области зарплаты выросли на 22,2% за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя зарплата в январе-ноябре 2024-го составила 76,2 тысяч рублей
Средняя зарплата в январе-ноябре 2024-го составила 76,2 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области средние зарплаты выросли на 22,2% за год. Данные об изменении заработных плат опубликовал Свердловскстат.

В январе-ноябре 2024 года среднемесячная зарплата составила 76,2 тысяч рублей. Годом ранее, в январе-ноябре 2023-го, средняя заработная плата достигала 62,3 тысяч рублей (+22,2% за год). 

Уровень занятости населения в 2024 году составил 61,3% против 59,5% в 2023 году. Процент безработицы сократился до 1,4%, тогда как в 2023 году составлял 2,4%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области средние зарплаты выросли на 22,2% за год. Данные об изменении заработных плат опубликовал Свердловскстат. В январе-ноябре 2024 года среднемесячная зарплата составила 76,2 тысяч рублей. Годом ранее, в январе-ноябре 2023-го, средняя заработная плата достигала 62,3 тысяч рублей (+22,2% за год).  Уровень занятости населения в 2024 году составил 61,3% против 59,5% в 2023 году. Процент безработицы сократился до 1,4%, тогда как в 2023 году составлял 2,4%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...