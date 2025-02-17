Больше сотни школ и детсадов в Пермском крае закрылись на карантин

Гриппом и ОРВИ в Пермском крае заболели 18 878 человек
В Пермском крае из-за высокой заболеваемости ушли на карантин 235 групп в детских садах, 142 класса в школах и 24 группы в ссузах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
«С 10 по 16 февраля 2025 года в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,4% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 18 878 случаев ОРВИ и гриппа. На карантин ушли 235 групп в 112 детских садах, 142 класса в 62 школах, 24 группы в трех ссузах», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемический порог не превышен. Ситуация находится на контроле ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!