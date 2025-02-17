Больше сотни школ и детсадов в Пермском крае закрылись на карантин

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Гриппом и ОРВИ в Пермском крае заболели 18 878 человек
Гриппом и ОРВИ в Пермском крае заболели 18 878 человек Фото:

В Пермском крае из-за высокой заболеваемости ушли на карантин 235 групп в детских садах, 142 класса в школах и 24 группы в ссузах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«С 10 по 16 февраля 2025 года в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,4% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 18 878 случаев ОРВИ и гриппа. На карантин ушли 235 групп в 112 детских садах, 142 класса в 62 школах, 24 группы в трех ссузах», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемический порог не превышен. Ситуация находится на контроле ведомства.

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В Пермском крае из-за высокой заболеваемости ушли на карантин 235 групп в детских садах, 142 класса в школах и 24 группы в ссузах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «С 10 по 16 февраля 2025 года в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,4% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 18 878 случаев ОРВИ и гриппа. На карантин ушли 235 групп в 112 детских садах, 142 класса в 62 школах, 24 группы в трех ссузах», — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемический порог не превышен. Ситуация находится на контроле ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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