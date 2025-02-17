Три молодежные точки открылись в ямальских колледжах, а также в Надыме (ЯНАО) появился клуб формата «рядом с домом». Об этом сообщили в окружном правительстве.
«На Ямале открылись три молодежных пространства. Новые площадки для молодежи появились в Надымском и Муравленковском колледжах. Также в Надыме открылся первый подростково-молодежный клуб в формате „рядом с домом“, — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
Каждое пространство оснащено новой мебелью, офисной, бытовой и компьютерной техникой. Здесь есть ноутбуки, проектор и экран, кофе-точки, зоны для отдыха, лекторий.
«Молодежные пространства в колледжах служат многофункциональной площадкой для индивидуальных или совместных занятий учащихся. Специалисты по работе с молодежью выполняют роль наставников, оказывают поддержку в реализации проектов и инициатив», — сообщила пресс-служба.
Ямал стал пилотным регионом, где молодежные центры появились на базе колледжей. Подобные локации уже открыты в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.
Ранее в рамках усиления внимания к развитию молодежного активизма на Ямале проводились слеты активистов «Движения Первых». Участники движения могли поучаствовать в тренингах и конкурсах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!