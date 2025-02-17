На Ямале открылись новые молодежные площадки

Новые молодежные пространства появились в Надыме и Муравленко
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Молодежные точки открываются в ямальских колледжах
Молодежные точки открываются в ямальских колледжах Фото:

Три молодежные точки открылись в ямальских колледжах, а также в Надыме (ЯНАО) появился клуб формата «рядом с домом». Об этом сообщили в окружном правительстве.

«На Ямале открылись три молодежных пространства. Новые площадки для молодежи появились в Надымском и Муравленковском колледжах. Также в Надыме открылся первый подростково-молодежный клуб в формате „рядом с домом“, — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

Каждое пространство оснащено новой мебелью, офисной, бытовой и компьютерной техникой. Здесь есть ноутбуки, проектор и экран, кофе-точки, зоны для отдыха, лекторий.

«Молодежные пространства в колледжах служат многофункциональной площадкой для индивидуальных или совместных занятий учащихся. Специалисты по работе с молодежью выполняют роль наставников, оказывают поддержку в реализации проектов и инициатив», — сообщила пресс-служба.

Ямал стал пилотным регионом, где молодежные центры появились на базе колледжей. Подобные локации уже открыты в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Ранее в рамках усиления внимания к развитию молодежного активизма на Ямале проводились слеты активистов «Движения Первых». Участники движения могли поучаствовать в тренингах и конкурсах.

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Три молодежные точки открылись в ямальских колледжах, а также в Надыме (ЯНАО) появился клуб формата «рядом с домом». Об этом сообщили в окружном правительстве. «На Ямале открылись три молодежных пространства. Новые площадки для молодежи появились в Надымском и Муравленковском колледжах. Также в Надыме открылся первый подростково-молодежный клуб в формате „рядом с домом“, — сообщили на сайте правительства ЯНАО. Каждое пространство оснащено новой мебелью, офисной, бытовой и компьютерной техникой. Здесь есть ноутбуки, проектор и экран, кофе-точки, зоны для отдыха, лекторий. «Молодежные пространства в колледжах служат многофункциональной площадкой для индивидуальных или совместных занятий учащихся. Специалисты по работе с молодежью выполняют роль наставников, оказывают поддержку в реализации проектов и инициатив», — сообщила пресс-служба. Ямал стал пилотным регионом, где молодежные центры появились на базе колледжей. Подобные локации уже открыты в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Ранее в рамках усиления внимания к развитию молодежного активизма на Ямале проводились слеты активистов «Движения Первых». Участники движения могли поучаствовать в тренингах и конкурсах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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