Дмитриев сообщил, что уже встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что уже встретился с некоторым членами команды президента США Дональда Трампа в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. По его словам, они «отлично решают проблемы».
«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — заявил Дмитриев. Его слова приводит CNN. Он также подчеркнул важность «наведения мостов» между Россией и США, поскольку их отношения значимы для всего мира. При этом он опроверг информацию о первостепенном желании Москвы смягчить санкции и отметил, что экономики обеих стран могли бы выиграть от сотрудничества. По его словам, американская делегация не давала прямых обещаний, а предложила проводить диалог для поиска оптимальных решений для обеих стран и мирового сообщества.
Официальная встреча российской и американской делегаций пройдет 18 февраля. Со стороны России в ней примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, передает 360.ru. Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений, подготовке переговоров по урегулированию украинского конфликта и организации встречи президентов, передает «Национальная служба новостей».
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