Новые светофоры заработали и на Комсомольском проспекте
На ряде перекрестков Перми светофоры начали показывать не только привычные цветовые сигналы, но также буквенные и цифровые. Сигналы «РУ», «АУ», «ОУ», «–» и мигающее «199» — это часть масштабного проекта по внедрению современных систем управления дорожным движением, говорят в минтрансе края.
«Эти изменения — часть масштабного проекта по внедрению современных систем управления дорожным движением. Также это помогает сделать движение более безопасным и удобным как для водителей, так и для пешеходов», — говорится на сайте правительства Прикамья.
Новые символы на светофорах означают следующее:
- «РУ» или «ОУ» — ручное или операторское управление, когда специалисты Центра безопасности дорожного движения сами регулируют работу светофора.
- «АУ» — адаптивное управление. То есть светофор сам анализирует поток машин и корректирует длительность сигнала.
- «–» или мигающее «199» — отображаются на вызывных пешеходных переходах. Эти символы означают, что светофор не может заранее определить время смены сигнала, так как он включается по запросу пешехода после нажатия кнопки.
Буквы на светофоре - это не поломка
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