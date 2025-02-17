17 февраля 2025

В Перми светофоры начали показывать буквенные сигналы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые светофоры заработали и на Комсомольском проспекте
Новые светофоры заработали и на Комсомольском проспекте Фото:

На ряде перекрестков Перми светофоры начали показывать не только привычные цветовые сигналы, но также буквенные и цифровые. Сигналы «РУ», «АУ», «ОУ», «–» и мигающее «199» — это часть масштабного проекта по внедрению современных систем управления дорожным движением, говорят в минтрансе края.

«Эти изменения — часть масштабного проекта по внедрению современных систем управления дорожным движением. Также это помогает сделать движение более безопасным и удобным как для водителей, так и для пешеходов», — говорится на сайте правительства Прикамья.

Новые символы на светофорах означают следующее:

  • «РУ» или «ОУ» — ручное или операторское управление, когда специалисты Центра безопасности дорожного движения сами регулируют работу светофора.
  • «АУ» — адаптивное управление. То есть светофор сам анализирует поток машин и корректирует длительность сигнала.
  • «–» или мигающее «199» — отображаются на вызывных пешеходных переходах. Эти символы означают, что светофор не может заранее определить время смены сигнала, так как он включается по запросу пешехода после нажатия кнопки.
Буквы на светофоре - это не поломка
Буквы на светофоре - это не поломка
Фото:

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На ряде перекрестков Перми светофоры начали показывать не только привычные цветовые сигналы, но также буквенные и цифровые. Сигналы «РУ», «АУ», «ОУ», «–» и мигающее «199» — это часть масштабного проекта по внедрению современных систем управления дорожным движением, говорят в минтрансе края. «Эти изменения — часть масштабного проекта по внедрению современных систем управления дорожным движением. Также это помогает сделать движение более безопасным и удобным как для водителей, так и для пешеходов», — говорится на сайте правительства Прикамья. Новые символы на светофорах означают следующее:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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