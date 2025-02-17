Пермские застройщики скидывают цены на квартиры

В Перми застройщики стали охотнее торговаться при продаже квартир. В среднем девелоперы готовы уступить 6,1% от стоимости квадратного метра, указанном в объявлении. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости» и «Пульса Продаж Новостроек».
«В Перми в январе 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 6,1%. В городе было заключено около 370 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров», — рассказали аналитики.
Уточняется, что средняя стоимость квадратного метра, указанная в объявлениях о продаже квартир, в январе составила 156 тысяч рублей. При этом в договорах долевого участия средняя цена «квадрата» не превысила 147 тысяч рублей.
Ранее аналитики сравнили, в какие путешествия могут отправиться владельцы элитной пермской недвижимости. Если они продадут свои квартиры, им хватит на поездку в Антарктиду и даже на полет в космос.
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