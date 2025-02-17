17 февраля 2025

Пермские застройщики скидывают цены на квартиры

В Перми скидка при продаже квартир в новостройках достигла 6,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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При покупке строящейся квартиры можно выторговать скидку
При покупке строящейся квартиры можно выторговать скидку Фото:

В Перми застройщики стали охотнее торговаться при продаже квартир. В среднем девелоперы готовы уступить 6,1% от стоимости квадратного метра, указанном в объявлении. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости» и «Пульса Продаж Новостроек».

«В Перми в январе 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 6,1%. В городе было заключено около 370 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров», — рассказали аналитики.

Уточняется, что средняя стоимость квадратного метра, указанная в объявлениях о продаже квартир, в январе составила 156 тысяч рублей. При этом в договорах долевого участия средняя цена «квадрата» не превысила 147 тысяч рублей.

Ранее аналитики сравнили, в какие путешествия могут отправиться владельцы элитной пермской недвижимости. Если они продадут свои квартиры, им хватит на поездку в Антарктиду и даже на полет в космос.

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В Перми застройщики стали охотнее торговаться при продаже квартир. В среднем девелоперы готовы уступить 6,1% от стоимости квадратного метра, указанном в объявлении. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости» и «Пульса Продаж Новостроек». «В Перми в январе 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 6,1%. В городе было заключено около 370 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров», — рассказали аналитики. Уточняется, что средняя стоимость квадратного метра, указанная в объявлениях о продаже квартир, в январе составила 156 тысяч рублей. При этом в договорах долевого участия средняя цена «квадрата» не превысила 147 тысяч рублей. Ранее аналитики сравнили, в какие путешествия могут отправиться владельцы элитной пермской недвижимости. Если они продадут свои квартиры, им хватит на поездку в Антарктиду и даже на полет в космос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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