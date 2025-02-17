Житель Ноябрьска (ЯНАО) сообщил, что сломал копчик из-за неочищенной территории у подъезда дома №44 по улице Ленина. Он рассказал в социальных сетях, что придомовую территорию якобы не чистили с декабря 2024 года.
«Из-за того, что ЖЭУ не чистит территорию по адресу Ленина, 44, первый подъезд, я поскользнулся и упал. Получил перелом копчика», — сообщил местный житель в группе «Злой ноябрянин» в VK.
В Ноябрьском отделе Департамента государственного жилищного надзора ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что официальная жалоба на нечищенную территорию по Ленина, 44 поступала от 7 февраля. Примерный срок проверки в ведомстве не назвали.
Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Комфортный город». Обслуживание дома №44 по ленина в УК подтвердили. «Частично в том районе снег уже очищен и вывезен. Очистка по графику нескольких дом пройдет с 17 по 21 февраля — Ленина, 44 в том числе. То есть снег уберут на этой неделе», — сообщил сотрудник УК. Очистка территории коснется домов №40, 42, 44, 46 по улице Ленина.
Проблемы с уборкой снега в Ноябрьске не новы. Ранее жители поселка Железнодорожников также сталкивались с аналогичными трудностями, когда мусорные контейнеры, засыпанные снегом, создавали дополнительные неудобства для местных жителей и снегоуборочной техники. Администрация города признавала сложности с оперативной уборкой снега после метелей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!