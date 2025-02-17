Самолет до Челябинска вернулся в Хабаровске со старта из-за открытой двери

Самолету до Челябинска в Хабаровске пришлось вернуться со старта на стоянку из-за открытой двери. О проблеме сообщила сигнализация.
«Возврат с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы на место стоянки по технической причине. Сработала сигнализация открытой двери выхода на крыло», — отметил telegram-канал Aviaincident.
Происшествие зафиксировали в 16:56 по московскому времени 17 февраля. Во время инцидента условия для полета были благоприятными: видимость составляла более 10 км, и ветер был тихим. Но для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа Boeing 737-800 компании «Аэрофлот» совершил в аэропорту дополнительный маневр.
Согласно данным онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет ночью прилетел с опозданием. Задержка составила 2 часа 33 минуты.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован в случае его поступления.
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