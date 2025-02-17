17 февраля 2025

Самолет до Челябинска вернулся в Хабаровске со старта из-за открытой двери

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры долетели в Челябинск с задержкой на 2,5 часа
Пассажиры долетели в Челябинск с задержкой на 2,5 часа Фото:

Самолету до Челябинска в Хабаровске пришлось вернуться со старта на стоянку из-за открытой двери. О проблеме сообщила сигнализация.

«Возврат с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы на место стоянки по технической причине. Сработала сигнализация открытой двери выхода на крыло», — отметил telegram-канал Aviaincident.

Происшествие зафиксировали в 16:56 по московскому времени 17 февраля. Во время инцидента условия для полета были благоприятными: видимость составляла более 10 км, и ветер был тихим. Но для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа Boeing 737-800 компании «Аэрофлот» совершил в аэропорту дополнительный маневр.

Согласно данным онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет ночью прилетел с опозданием. Задержка составила 2 часа 33 минуты.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован в случае его поступления.

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Самолету до Челябинска в Хабаровске пришлось вернуться со старта на стоянку из-за открытой двери. О проблеме сообщила сигнализация. «Возврат с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы на место стоянки по технической причине. Сработала сигнализация открытой двери выхода на крыло», — отметил telegram-канал Aviaincident. Происшествие зафиксировали в 16:56 по московскому времени 17 февраля. Во время инцидента условия для полета были благоприятными: видимость составляла более 10 км, и ветер был тихим. Но для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа Boeing 737-800 компании «Аэрофлот» совершил в аэропорту дополнительный маневр. Согласно данным онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет ночью прилетел с опозданием. Задержка составила 2 часа 33 минуты. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован в случае его поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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